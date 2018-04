Dobra jakość jest modna!

Wszyscy wiemy czym skutkuje nadmierna produkcja i użytek plastikowych naczyń. Może w takim razie warto zainwestować w ładne, praktyczne i dobre jakościowo naczynia, które posłużą nam dłużej niż jeden sezon?

Co powinno znaleźć się w piknikowym koszyku?

Oprócz oczywiście jedzenia, swój koszyk powinniśmy zaopatrzyć w zastawę. Na pikniku na pewno przydadzą się talerze sztućce i naczynia do picia. Niektórzy oprócz lemoniady lubią grillować przy dobrym trunku. Dla tych właśnie bardziej wymagających konsumentów sklep internetowy Złoty Widelec przygotował bogatą ofertę produktów jakim są kieliszki bez nóżki. Ta alternatywa do zwykłych kieliszków wyróżnia się na pewno faktem, że są mniej podatne na stłuczenia. Ponad to kształt naczynia jest tak zaprojektowany aby wydobyć z wina najlepsze walory smakowe jak również aromaty, uwalniające się podczas picia. Może brzmi to nieprawdopodobnie, ale jest to możliwe poprzez technikę produkcji kieliszków bez nóżki, które są wykonane z jednego kawałka szkła. Rekomendujemy ten unikatowy produkt, jakim są kieliszki bez nóżki!