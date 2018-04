krajalnica spiralna elektryczna

"Zoodles" - makaron z warzyw

Nie martwcie się, ta alternatywa dla zwykłego makaronu, świetnie łączy się również z sosem mięsnym. Generalnie możliwości jest wiele, ponieważ sprawdza się i w kuchni włoskiej i azjatyckiej. Tę opcję na pewno pokochają ludzie nietolerujący glutenu, którzy tęsknią za smakiem spaghetti. Taki warzywny makaron możemy zrobić z cukinii, marchewki czy też dyni. Taki posiłek będzie tak samo sycący jak zwykły makaron, przy czym zdrowszy i lżejszy. Pomysł na obiad już jest, teraz tylko jak go wykonać?

Krajalnica spiralna - nowość w polskiej kuchni

Taki warzywny makaron niestety nie uda nam się zrobić za pomocą jedynie noża. Z pomocą przychodzi nam krajalnica elektryczna spiralna. Jest to urządzenie wyposażone w trzy końcówki, które umożliwiają stworzenie różnej grubości makaronu, szatkownicę oraz w trzy rodzaje metalowych tarcz.